Китай, Япония и Южная Корея призвали бороться с усилением протекционизма в мире

Лидеры КНР, Южной Кореи и Японии в рамках первого трехстороннего саммита в Токио с 2015 года объявили о намерении поддерживать основы международной торговли и противостоять усилению протекционизма, пишет Japan Times.
Их заявления были восприняты рынком как выпад в адрес президента США Дональда Трампа и реализуемых им протекционистских мер.
"В сложившихся обстоятельствах Китай, Япония и Корея должны еще больше сплотиться, поддерживая многостороннюю торговую систему на основе согласованных правил, и гордо противостоять протекционизму и односторонним действиям", - сказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
Он добавил, что все три страны выигрывают от свободной торговли и выступают за ее сохранение.
Также Ли Кэцян призвал к повышению степени экономической интеграции в регионе и досрочному построению Всестороннего регионального экономического партнерства (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP), отмечает Financial Times. RCEP - амбициозный проект 16 государств Азиатско-Тихоокеанского региона: Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония и 10 стран АСЕАН.
"Мы должны обеспечить справедливую конкурентную среду и стремиться к еще более свободной торговле", - заявил позднее премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе делового саммита.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин также призвал ускорить создание RCEP и заключить трехстороннее соглашение о свободной торговле.
В рамках четырехдневного визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Японию на этой неделе Пекин и Токио заключили соглашения о сотрудничестве в сфере торговли и экономики, передает агентство "Синьхуа".
Они договорились о создании "двустороннего механизма сотрудничества в сфере торговли услугами" и об активном стимулировании взаимовыгодного сотрудничества в сфере услуг. Также достигнуто взаимопонимание по вопросу о межведомственном механизме в рамках Китайско-японского экономического диалога с целью продвижения сотрудничества Китая и Японии на третьих рынках и о проведении "Форума по сотрудничеству Китая и Японии на третьих рынках".
Министр торговли КНР Чжун Шань и министр экономики и промышленности Японии Хиросигэ Сико в присутствии Ли Кэцяна и С.Абэ совместно подписали меморандум "Об усилении сотрудничества в сфере торговли услугами". А Государственный комитет по делам развития и реформ КНР и министерство торговли КНР подписали совместно с министерством иностранных дел Японии и министерством экономики и промышленности Японии меморандум "О сотрудничестве Китая и Японии на третьих рынках".
В настоящее время отмечается тренд на стабилизацию и возобновление роста торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Японией. В 2017 году товарооборот между двумя странами вернулся к отметке в $300 млрд.
Одним из спорных вопросов в отношениях Китая и Японии остается принадлежность островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку) в Восточно-Китайском море.
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