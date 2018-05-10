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10.05.2018 15:33

Гейдару Алиеву – 95 лет

10 мая с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась фотовыставка. Она посвящена 95-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

В нее вошли исторические фотографии, рассказывающие о жизни этого выдающегося государственного и политического деятеля.

А часом позже, в Центре Гейдара Алиева в Баку, открылась российско-азербайджанская историко-документальная выставка «Гейдар Алиев: Личность, Миссия, Наследие». На ее открытии были оглашены приветствия Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента Азербайджанской Республики И.Г.Алиева.

Многочисленным гостям, среди которых были российские и азербайджанские официальные лица, представили уникальные фотодокументы о Гейдаре Алиеве из российских и азербайджанских архивов.


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]