Гейдару Алиеву – 95 лет

10 мая с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась фотовыставка. Она посвящена 95-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
В нее вошли исторические фотографии, рассказывающие о жизни этого выдающегося государственного и политического деятеля.
А часом позже, в Центре Гейдара Алиева в Баку, открылась российско-азербайджанская историко-документальная выставка «Гейдар Алиев: Личность, Миссия, Наследие». На ее открытии были оглашены приветствия Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента Азербайджанской Республики И.Г.Алиева.
Многочисленным гостям, среди которых были российские и азербайджанские официальные лица, представили уникальные фотодокументы о Гейдаре Алиеве из российских и азербайджанских архивов.
Баку намерен активизировать переговоры с Тбилиси по вопросу делимитации госграницы – МИД Азербайджана
МИД Азербайджана: Вопрос статуса армянского меньшинства в Kарабахе может быть рассмотрен только после деоккупации азербайджанских территорий
Переговоры по карабахскому урегулированию должны вестись только между Азербайджаном и Арменией, заявляют в Баку
Россельхознадзор предупредил о возможном запрете ввоза продукции растениеводства из Армении
Курс манат/доллар на 11 мая - 1,7 манат/$1
Доходы ГНФАР в январе-апреле от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ увеличились на 44%
Пользователи Instagram по всему миру жалуются на сбои в работе соцсети
МЧС Азербайджана эвакуировал 560 человек из школы в пригороде Баку, где произошел пожар
В Баку с участием представителей дипкорпуса прошел марш «Бессмертный полк»
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
Апелляционная палата Молдавии признала законным лишение молдавского гражданства бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску
Лавров заявил о нелегитимности антииранских санкций США
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»