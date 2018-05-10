Необходимо сохранить иранскую ядерную сделку - Лавров

Оставшиеся страны-участники СВПД должны предпринять шаги для сохранения иранской ядерной сделки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы уделили внимание ситуации, которая сложилась после заявления США о выходе из СВПД по иранской ядерной программе. Считаем важным, чтобы все остальные участники этого плана действий смогли оперативно оценить ситуацию, провести необходимые консультации и выработать шаги, которые позволили бы сохранить этот важнейший документ", - сказал С.Лавров на совместной со своим немецким коллегой Хайко Маасом пресс-конференции в четверг в Москве.

"Условились провести соответствующие контакты с нашими германскими коллегами", - отметил министр.