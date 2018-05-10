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Регион 10.05.2018 16:47

Необходимо сохранить иранскую ядерную сделку - Лавров

Оставшиеся страны-участники СВПД должны предпринять шаги для сохранения иранской ядерной сделки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы уделили внимание ситуации, которая сложилась после заявления США о выходе из СВПД по иранской ядерной программе. Считаем важным, чтобы все остальные участники этого плана действий смогли оперативно оценить ситуацию, провести необходимые консультации и выработать шаги, которые позволили бы сохранить этот важнейший документ", - сказал С.Лавров на совместной со своим немецким коллегой Хайко Маасом пресс-конференции в четверг в Москве.

"Условились провести соответствующие контакты с нашими германскими коллегами", - отметил министр.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, СДЕЛКА, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]