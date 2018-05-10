Канцлер ФРГ обеспокоена эскалацией ситуации на Ближнем Востоке

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке после иранского обстрела израильских позиций на Голанских высотах и ответного обстрела Израилем иранских военных объектов в Сирии.

"Эскалация ситуации в течение последних нескольких часов показывает, что, вероятно, решается вопрос о том, будет ли война или мир (на Ближнем Востоке - ИФ)", - приводят в четверг европейские СМИ слова А.Меркель.

Минувшей ночью израильские военные сообщили, что иранские силы осуществили пуск примерно 20 ракет с территории Сирии по израильским позициям на Голанских высотах. В ответ ВВС Израиля нанесли ракетные удары по целям на сирийской территории.