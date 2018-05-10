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Дальнее зарубежье 10.05.2018 17:18

Канцлер ФРГ обеспокоена эскалацией ситуации на Ближнем Востоке

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке после иранского обстрела израильских позиций на Голанских высотах и ответного обстрела Израилем иранских военных объектов в Сирии.

"Эскалация ситуации в течение последних нескольких часов показывает, что, вероятно, решается вопрос о том, будет ли война или мир (на Ближнем Востоке - ИФ)", - приводят в четверг европейские СМИ слова А.Меркель.

Минувшей ночью израильские военные сообщили, что иранские силы осуществили пуск примерно 20 ракет с территории Сирии по израильским позициям на Голанских высотах. В ответ ВВС Израиля нанесли ракетные удары по целям на сирийской территории.

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Тэги: ФРГ, КАНЦЛЕР, БЛИЖВОСТОК, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]