Три человека стали жертвами израильского обстрела территории Сирии, утверждают в Дамаске

По меньшей мере, три человека стали жертвами авиаудара Израиля по иранским военным объектам на территории Сирии, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на сирийскую армию.

Агентство не уточняет, погибли гражданские лица или военные.

По данным АП, в результате обстрела повреждения получили средства ПВО Сирии.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на близких к сирийской оппозиции очевидцев сообщали, что не менее 23 военных и ополченцев погибли в результате удара Израиля по Сирии. По данным очевидцев, среди погибших - пятеро сирийских военных и 18 поддерживающих Дамаск ополченцев. При этом, согласно поступившим данным, среди погибших ополченцев есть как граждане Сирии, так и иностранцы.

В ночь на четверг Израиль атаковал иранские формирования на территории Сирии. Израиль заявил, что это был ответ на обстрел со стороны иранских формирований израильских позиций в районе Голанских высот.

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен с 01:45 до 03:45 утра, в атаке участвовали 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которые выпустили около 60 ракет. Также со стороны Израиля было выпущено более 10 тактических ракет класса "земля-земля".