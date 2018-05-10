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Дальнее зарубежье 10.05.2018 15:39

Три человека стали жертвами израильского обстрела территории Сирии, утверждают в Дамаске

По меньшей мере, три человека стали жертвами авиаудара Израиля по иранским военным объектам на территории Сирии, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на сирийскую армию.

Агентство не уточняет, погибли гражданские лица или военные.

По данным АП, в результате обстрела повреждения получили средства ПВО Сирии.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на близких к сирийской оппозиции очевидцев сообщали, что не менее 23 военных и ополченцев погибли в результате удара Израиля по Сирии. По данным очевидцев, среди погибших - пятеро сирийских военных и 18 поддерживающих Дамаск ополченцев. При этом, согласно поступившим данным, среди погибших ополченцев есть как граждане Сирии, так и иностранцы.

В ночь на четверг Израиль атаковал иранские формирования на территории Сирии. Израиль заявил, что это был ответ на обстрел со стороны иранских формирований израильских позиций в районе Голанских высот.

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен с 01:45 до 03:45 утра, в атаке участвовали 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которые выпустили около 60 ракет. Также со стороны Израиля было выпущено более 10 тактических ракет класса "земля-земля".

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Тэги: СИРИЯ, ИЗРАИЛЬ, ОБСТРЕЛ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]