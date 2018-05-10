Кишинев за год выполнит все условия для получения макрофинансовой помощи ЕС - премьер Молдавии

Премьер-министр Молдавии Павел Филип выразил уверенность, что в этом году республика получит от Европейского союза два транша из общей макрофинансовой помощи в 100 млн евро.

"Комиссар Йоханес Хан (еврокомиссар по вопросам расширения политики добрососедства ЕС Йоханес Хан - ИФ) уточнил, что предоставление помощи зависит от деятельности Национального органа по неподкупности (НОН), от принятия дополнительного бюджета для деятельности антикоррупционных учреждений и от доклада МВФ о внедрении соглашения "стэнд-бай"", - сообщил П.Филип журналистам в четверг, комментируя итоги состоявшегося на прошлой неделе своего визита в Брюссель.

Он подчеркнул, что "у правительства сложились хорошие отношения с МВФ, результаты соответствуют ожиданиям, так что в июне мы ждем положительной оценки Совета директоров МВФ".

"Что касается двух остальных условий, правительство обеспечит их быстрое выполнение, чтобы еще раз доказать, что оно полностью поддерживает борьбу с коррупцией. Сейчас наша задача - до завершения текущей парламентской сессии выполнить все условия по предоставлению всех трех траншей макрофинансовой помощи, а не только одного. Я уверен, что первые два транша мы получим в этом году", - подчеркнул премьер.

По его словам, "власти сделают все возможное, чтобы получить и третий транш, но он, скорее всего, поступит уже после выборов".

"Мы продолжим работать над выполнением всех условий, и деньги, несомненно, поступят. Эти средства очень важны для экономического роста, эффективных государственных инвестиций и укрепления дееспособности государства", - сказал П.Филип.

Вопрос о выделении Молдавии макрофинансовой помощи в 100 млн евро обсуждается уже почти полтора года. Предполагалось, что помощь будет предоставлена в 2017-2018 года. Из этой суммы 60 млн евро должны поступить в виде кредитов, а 40 млн - в виде грантов.

Решение о предоставлении помощи было одобрено в январе 2017 года Европейской комиссией, 12 апреля - странами-членами ЕС на уровне послов, а 5 июля - Европейским парламентом. Однако предоставление помощи откладывалось из-за того, что парламент Молдавии проигнорировал рекомендации Венецианской комиссии и ОБСЕ и принял решение о переходе к смешанной избирательной системе.

После этого Евросоюз выдвинул новые, более жесткие условия предоставлении помощи, в том числе политического характера. Для предоставления помощи выдвинуто 28 условий. Молдавские власти утверждают, что полностью выполнили 10 условий для предоставления первого транша.

П.Филип уже заявлял, что первый транш поступит до конца 2017 года, затем - в марте 2018 года.