Лавров заявил о нелегитимности антииранских санкций США

Глава МИД РФ Сергей Лавров не сомневается, что США возобновят действия односторонних антииранских санкций, но заявляет, что Россия будет добиваться того, чтобы избежать экстерриториального влияния этих санкций на других партнеров Ирана.
"Мы ничего не можем поделать с этим процессом (восстановления Вашингтоном антииранских американских санкций - ИФ). Раз уж там что-то решено, в Вашингтоне, это будет реализовано. Это теперь уже понятно. Президент Трамп об этом сказал", - сказал С.Лавров в четверг на пресс-конференции в Москве после переговоров с германским коллегой Хайко Маасом.
С.Лавров назвал односторонние американские санкции в отношении Ирана "нелегитимными". "Но, безусловно, мы будем добиваться, во-первых, чтобы это не разрушило Совместный всеобъемлющий план действий. Это наша общая цель. Мы сегодня ее подтвердили", - сказал министр.
"И, во-вторых, мы будем добиваться того, чтобы не было какого-то экстерриториального влияния на других партнеров Исламской Республики Иран. На этот счет есть нормы ВТО, на этот счет могут быть и меры внесудебного согласования", - подчеркнул С.Лавров.
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