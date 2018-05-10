МЧС Азербайджана эвакуировал 560 человек из школы в пригороде Баку, где произошел пожар

МЧС Азербайджана эвакуировали 560 человек из здания школы в Гарадагском районе Баку, в котором произошел пожар, сообщает пресс-служба ведомства.
«400 учеников и 160 человек сотрудников школы были эвакуированы сотрудниками противопожарной службы МЧС из школы, в котором произошел пожар»,- говорится в сообщении.
Согласно информации, пожар охватил 120 кв.м площади школы.
"Информации о пострадавших нет", - отмечает ведомство.
Ф.Исазаде
Баку намерен активизировать переговоры с Тбилиси по вопросу делимитации госграницы – МИД Азербайджана
МИД Азербайджана: Вопрос статуса армянского меньшинства в Kарабахе может быть рассмотрен только после деоккупации азербайджанских территорий
Переговоры по карабахскому урегулированию должны вестись только между Азербайджаном и Арменией, заявляют в Баку
Россельхознадзор предупредил о возможном запрете ввоза продукции растениеводства из Армении
Курс манат/доллар на 11 мая - 1,7 манат/$1
Доходы ГНФАР в январе-апреле от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ увеличились на 44%
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
Апелляционная палата Молдавии признала законным лишение молдавского гражданства бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску
Лавров заявил о нелегитимности антииранских санкций США
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
10 мая 2018 года Посол Турции станет почетным гостем CEO Lunch Baku
В РИКЦ в Баку прошел показ документального фильма «Герой, похороненный на чужбине»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»