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Происшествия 10.05.2018 15:47

МЧС Азербайджана эвакуировал 560 человек из школы в пригороде Баку, где произошел пожар

МЧС Азербайджана эвакуировали 560 человек из здания школы в Гарадагском районе Баку, в котором произошел пожар, сообщает пресс-служба ведомства.

«400 учеников и 160 человек сотрудников школы были эвакуированы сотрудниками противопожарной службы МЧС из школы, в котором произошел пожар»,- говорится в сообщении.

Согласно информации, пожар охватил 120 кв.м площади школы.

"Информации о пострадавших нет", - отмечает ведомство.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ШКОЛА, ПОЖАР, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]