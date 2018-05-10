МЧС Азербайджана эвакуировал 560 человек из школы в пригороде Баку, где произошел пожар

МЧС Азербайджана эвакуировали 560 человек из здания школы в Гарадагском районе Баку, в котором произошел пожар, сообщает пресс-служба ведомства.

«400 учеников и 160 человек сотрудников школы были эвакуированы сотрудниками противопожарной службы МЧС из школы, в котором произошел пожар»,- говорится в сообщении.

Согласно информации, пожар охватил 120 кв.м площади школы.

"Информации о пострадавших нет", - отмечает ведомство.

Ф.Исазаде