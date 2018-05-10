Апелляционная палата Молдавии признала законным лишение молдавского гражданства бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску

Апелляционная палата Молдавии признала законным указ президента Игоря Додона о лишении молдавского гражданства бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску.

Такое решение суд вынес в четверг, отклонив запрос адвоката экс-президента Румынии.

Апелляционная палата признала запрос адвоката Андрея Бивола необоснованным, постановив оставить в силе указ президента Молдавии.

Советник президента по юридическим вопросам Максим Лебединский заявил, что Траян Бэсеску на момент обращения за получением гражданства Молдавии скрыл тот факт, что подвергался уголовному преследованию в Румынии. По словам советника, это послужило основанием для лишения гражданства Т.Бэсеску бывшим президентом Молдавии Николаем Тимофти.

Адвокат Андрей Бивол заявил журналистам, что после получения мотивировочной части решения суда будет принято решения относительно дальнейшего оспаривания решения суда в Высшей судебной палате. Он не исключил обращения в Европейский суд по правам человека, так как, по мнению адвоката, "были нарушены права Бэсеску избирать и быть избранным".

Полтора года назад Траян Бэсеску получил гражданство Молдавии, чтобы иметь возможность заниматься политической деятельностью в республике. В начале 2017 года года победивший на президентских выборах президент Молдавии Игорь Додон подписал указ об отзыве гражданства Т.Бэсеску, так как, по его мнению, оно было предоставлено с нарушениями. Адвокаты Т.Бэсеску оспорили указ президента в суде. Судебное разбирательство продолжалось почти год.

В начале 2018 года суд первой инстанции Кишинева оставил в силе указ президента Игоря Додона о лишении Траяна Бэсеску гражданства Молдавии. Решение суда не касалось его супруги Марии Бэсеску.

Президент Игорь Додон, который подписал указ в начале 2017 года, заявил, что Траян Бэсеску получил гражданство с нарушением законодательства, а его супруга - нет.

В феврале Траян Бэсеску оспорил решение суда первой инстанции в Апелляционной палате. В апреле 2017 года Траян Бэсеску был избран почетным председателем Партии национального единства. Партия была создана в Кишиневе с целью объединения Молдавии с Румынией.

Т.Бэсеску часто приезжает в Молдавию, ездит по республике, разъясняя на встречах с гражданами преимущества объединения Молдавии с Румынией.

Оппозиционная пропрезидентская Партия социалистов (ПСРМ) потребовала объявить бывшего президента Румынии персона нон грата в республике. Эту инициативу поддерживает президент Игорь Додон, однако решения по этому поводу принимает только правительство.