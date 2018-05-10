Итальянские популисты и правые заявили о прогрессе в переговорах по правительству

После встречи в нижней палате парламента Италии лидер партии "Лига" Маттео Сальвини и лидер движения "Пять звезд" Луиджи ди Майо заявили, что они в значительной степени продвинулись в переговорах по вопросу формирования правительства, передает в четверг агентство АНСА.

"По формированию правительства и по вопросу премьера были сделаны значительные шаги вперед с учетом конструктивного сотрудничества между партиями с целью решить все в короткие сроки", - говорится в совместном заявлении лидеров двух партий.

Л.ди Майо и М.Сальвини отметили, что в четверг вечером пройдут первые встречи с участием представителей обеих сторон. Лидеры "Лиги" и движения "Пять звезд" попросили у президента Италии Серджо Маттареллы время до понедельника, чтобы провести переговоры по правительству.

Ранее лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что он не будет препятствовать переговорам движения "Пять звезд" и "Лиги".

Политики не могут сформировать правительство в Италии более двух месяцев, в начале этой недели после очередных безуспешных консультаций, президент Италии предложил сформировать "нейтральное" правительство, которое будет работать вплоть до досрочных выборов.

Парламентские выборы в Италии состоялись 4 марта. На них с незначительным перевесом победила правоцентристская коалиция, в которую, в том числе, входит "Лига", второе место заняло популистское движение "Пять звезд", на третьем месте - левоцентристы.