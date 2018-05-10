Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0185 RUR   0.027 GBR   2.3078 TRY   0.3962

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.73 Brent   76.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 21° Завтра 14° 24° 12 Май 15° 22° 13 Май 15° 23°

Дальнее зарубежье 10.05.2018 18:45

Китай планирует предложить США закупать больше американских товаров - WSJ

Власти Китая готовы продолжить диалог с правительством США и предложить увеличить закупки ряда американских товаров, чтобы сократить значительный дисбаланс во внешней торговле, пишет The Wall Street Journal.

Представители США и Китая провели встречу по торговым вопросам в Пекине на прошлой неделе, а в ближайшие дни состоится визит заместителя премьера Госсовета КНР Лю Хэ в Вашингтон, где обсуждение продолжится.

С начала года стороны обмениваются угрозами наложения пошлин на ввозимые товары. Однако, несмотря на воинственную риторику, принципиального противоречия в позициях президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина нет: Д.Трамп видит в дефиците внешнеторгового баланса причину потери рабочих мест в США, а китайское руководство предпринимает меры по снижению зависимости страны от экспорта.

В Пекине американские власти потребовали сократить профицит Китая во внешней торговле с США на $200 млрд к 2020 году, но руководство КНР не согласно с подобными требованиями. Взамен Лю Хэ, как ожидается, прибудет в Штаты с определенным списком идей относительно того, как можно уменьшить профицит, который оценивается в $375 млрд.

Пока неясно, импорт каких категорий товаров планирует увеличить Китай, однако эксперты отмечают, что список неминуемо будет включать в себя сырье (например, природный газ) и промышленные товары (автомобили и самолеты). Кроме того, может быть увеличен импорт американских услуг, в частности, страхования и облачных сервисов.

При этом экономисты указывают на то, что приведенные выше планы по снижению внешнеторгового дефицита являются нереалистичными, поскольку дефицит - это следствие более фундаментальных экономических факторов. Кроме того, они предполагают вмешательство властей Китая в рыночные процессы, поскольку для увеличения закупок им потребуется давать соответствующие распоряжения компаниям, тогда как сейчас КНР проводит курс на сокращение участия государства в экономике.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, США, ТОРГОВЛЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Трамп заявил, что обсудит во вторник с Си Цзиньпином вопросы торговли и Северную Корею Китайский вице-премьер посетит США для обсуждения проблем в торговле между двумя станами - Белый дом Трамп поблагодарил председателя КНР за помощь в организации межкорейского диалога Трамп обвиняет Россию и Китай в игре с девальвацией валют Белый дом намерен усиливать давление на Китай, готовит новые торговые ограничения Трамп грозит Китаю пошлинами на товары еще на $100 млрд, Пекин намерен бороться до конца

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]