Китай планирует предложить США закупать больше американских товаров - WSJ

Власти Китая готовы продолжить диалог с правительством США и предложить увеличить закупки ряда американских товаров, чтобы сократить значительный дисбаланс во внешней торговле, пишет The Wall Street Journal.

Представители США и Китая провели встречу по торговым вопросам в Пекине на прошлой неделе, а в ближайшие дни состоится визит заместителя премьера Госсовета КНР Лю Хэ в Вашингтон, где обсуждение продолжится.

С начала года стороны обмениваются угрозами наложения пошлин на ввозимые товары. Однако, несмотря на воинственную риторику, принципиального противоречия в позициях президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина нет: Д.Трамп видит в дефиците внешнеторгового баланса причину потери рабочих мест в США, а китайское руководство предпринимает меры по снижению зависимости страны от экспорта.

В Пекине американские власти потребовали сократить профицит Китая во внешней торговле с США на $200 млрд к 2020 году, но руководство КНР не согласно с подобными требованиями. Взамен Лю Хэ, как ожидается, прибудет в Штаты с определенным списком идей относительно того, как можно уменьшить профицит, который оценивается в $375 млрд.

Пока неясно, импорт каких категорий товаров планирует увеличить Китай, однако эксперты отмечают, что список неминуемо будет включать в себя сырье (например, природный газ) и промышленные товары (автомобили и самолеты). Кроме того, может быть увеличен импорт американских услуг, в частности, страхования и облачных сервисов.

При этом экономисты указывают на то, что приведенные выше планы по снижению внешнеторгового дефицита являются нереалистичными, поскольку дефицит - это следствие более фундаментальных экономических факторов. Кроме того, они предполагают вмешательство властей Китая в рыночные процессы, поскольку для увеличения закупок им потребуется давать соответствующие распоряжения компаниям, тогда как сейчас КНР проводит курс на сокращение участия государства в экономике.