AccessBank объявляет тендер на услуги ресторана.

Банк приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.

Тендер объявлен на услуги ресторана.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу [email protected] либо по номеру: (+994 55) 201 07 98 для получения подробной информации.

Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 21 мая 2018 года.