AccessBank объявляет тендер на услуги ресторана.

Банк приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.
Тендер объявлен на услуги ресторана.
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу [email protected] либо по номеру: (+994 55) 201 07 98 для получения подробной информации.
Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 21 мая 2018 года.
Баку намерен активизировать переговоры с Тбилиси по вопросу делимитации госграницы – МИД Азербайджана
МИД Азербайджана: Вопрос статуса армянского меньшинства в Kарабахе может быть рассмотрен только после деоккупации азербайджанских территорий
Переговоры по карабахскому урегулированию должны вестись только между Азербайджаном и Арменией, заявляют в Баку
Пользователи Instagram по всему миру жалуются на сбои в работе соцсети
МЧС Азербайджана эвакуировал 560 человек из школы в пригороде Баку, где произошел пожар
В Баку с участием представителей дипкорпуса прошел марш «Бессмертный полк»
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
Апелляционная палата Молдавии признала законным лишение молдавского гражданства бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску
Лавров заявил о нелегитимности антииранских санкций США
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
10 мая 2018 года Посол Турции станет почетным гостем CEO Lunch Baku
В РИКЦ в Баку прошел показ документального фильма «Герой, похороненный на чужбине»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»