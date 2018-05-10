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Финансы 10.05.2018 16:11

Доходы ГНФАР в январе-апреле от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ увеличились на 44%

Поступления в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) от продажи прибыльной нефти с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в январе-апреле 2018 года составили $2 млрд 823 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

Как сообщалось, в январе-апреле 2017 года поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти Азербайджана, добытой с блока АЧГ, составили $1 млрд 960 млн. Таким образом, объем поступлений в фонд за отчетный период 2018 года увеличился на 44%.

«В целом, с 2001 года по 1 мая 2018 года от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ в ГНФАР поступило $131 млрд 309 млн», - отметили в фонде.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГНФАР, АЧГ, ПОСТУПЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]