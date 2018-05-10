Вице-президент США заявил, что пришло время завершить расследование спецпрокурора Мюллера

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что настало время для завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году, сообщает в четверг телеканал Эн-Би-Си.
"Уже около года прошло с начала расследования. Наша администрация предоставила более миллиона документов. Мы полностью сотрудничаем по нему. И в интересах страны, я думаю, настало время завершать его", - сказал М.Пенс в интервью телеканалу, отметив, что администрация продолжит сотрудничать с командой спецпрокурора.
Интервью телеканалу М.Пенс дал после того, как вместе с президентом США Дональдом Трампом встретил самолет с тремя американцами, освобожденными из заключения в Северной Корее. Вице-президент США заявил, что Пхеньян предпринимает шаги, которые указывают на возможность прорыва в переговорах.
"Видя этих троих американцев, выходящих из самолета, мы надеемся на то, что это обозначает реальную возможность достижения мира на Корейском полуострове", - отметил М.Пенс.
Он добавил, что, несмотря на радость в связи с решением лидера КНДР Ким Чен Ына освободить заключенных граждан США, у администрации "нет иллюзий" относительно того, что она имеет дело с диктатором.
Президент Азербайджана принял участие в торжественной церемонии, посвященной 95-летнему юбилею Гейдара Алиева
Баку намерен активизировать переговоры с Тбилиси по вопросу делимитации госграницы – МИД Азербайджана
МИД Азербайджана: Вопрос статуса армянского меньшинства в Kарабахе может быть рассмотрен только после деоккупации азербайджанских территорий
Fitch: Санкции США против Ирана повышают вероятность дефицита предложения на рынке нефти
Россельхознадзор предупредил о возможном запрете ввоза продукции растениеводства из Армении
Пользователи Instagram по всему миру жалуются на сбои в работе соцсети
МЧС Азербайджана эвакуировал 560 человек из школы в пригороде Баку, где произошел пожар
В Баку с участием представителей дипкорпуса прошел марш «Бессмертный полк»
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
10 мая 2018 года Посол Турции станет почетным гостем CEO Lunch Baku
В РИКЦ в Баку прошел показ документального фильма «Герой, похороненный на чужбине»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»