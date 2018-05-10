Вице-президент США заявил, что пришло время завершить расследование спецпрокурора Мюллера

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что настало время для завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году, сообщает в четверг телеканал Эн-Би-Си.

"Уже около года прошло с начала расследования. Наша администрация предоставила более миллиона документов. Мы полностью сотрудничаем по нему. И в интересах страны, я думаю, настало время завершать его", - сказал М.Пенс в интервью телеканалу, отметив, что администрация продолжит сотрудничать с командой спецпрокурора.

Интервью телеканалу М.Пенс дал после того, как вместе с президентом США Дональдом Трампом встретил самолет с тремя американцами, освобожденными из заключения в Северной Корее. Вице-президент США заявил, что Пхеньян предпринимает шаги, которые указывают на возможность прорыва в переговорах.

"Видя этих троих американцев, выходящих из самолета, мы надеемся на то, что это обозначает реальную возможность достижения мира на Корейском полуострове", - отметил М.Пенс.

Он добавил, что, несмотря на радость в связи с решением лидера КНДР Ким Чен Ына освободить заключенных граждан США, у администрации "нет иллюзий" относительно того, что она имеет дело с диктатором.