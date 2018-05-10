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Регион 10.05.2018 19:12

Джонсон осудил Иран за обстрел израильских позиций и призвал Москву повлиять на Сирию на фоне обострения на Ближнем Востоке

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон выступил с осуждением удара Ирана по израильским позициям, а также призвал Россию повлиять на ситуацию в Сирии, сообщает в четверг британское внешнеполитическое ведомство.

"Великобритания осуждает самым жестким образом иранскую ракетную атаку против израильских вооруженных сил. Мы решительно поддерживаем право Израиля на собственную защиту", - заявил Б.Джонсон.

"Мы призываем Иран воздержаться от дальнейших действий, которые приведут только к росту нестабильности в регионе. Необходимо избегать дальнейшей эскалации, которая не будет ни в чьих интересах. Мы также продолжаем призывать Россию использовать свое влияние, чтобы заставить тех, кто занимается дестабилизирующей деятельностью в Сирии, прекратить ее и работать над более широким политическим урегулированием", - добавил он.

В ночь на четверг Израиль атаковал иранские формирования на территории Сирии. Израиль заявил, что это был ответ на обстрел со стороны иранских формирований израильских позиций в районе Голанских высот.

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен с 01:45 до 03:45 утра, в атаке участвовали 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которые выпустили около 60 ракет. Также со стороны Израиля было выпущено более 10 тактических ракет класса "земля-земля".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, СИРИЯ, МИНИСТР, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]