Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи

Президент России Владимир Путин в четверг вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги, который проходит в ледовом дворце "Большой" в Сочи.

Перед началом матча глава государства принял участие в церемонии награждения победителей Лиги чемпионов НХЛ - команды "Флагман" из Ленинградской области.

Выступая перед собравшимися, В.Путин поблагодарил хоккеистов за хороший пример, который они подают будущим звездам хоккея - юным спортсменам, которые также пришли на этот матч. Он отметил, что игроки команд НХЛ сами являются замечательными спортсменами, поскольку, несмотря на загруженность, находят время для спорта.

"Благодаря вам, миллионы людей делают выбор в пользу здорового образа жизни - и это замечательный, отличный, по-настоящему весомый вклад в здоровье нации", - подчеркнул российский лидер.

Товарищами В.Путина по команде "Легенды хоккея" стали и. о. министра обороны РФ Сергей Шойгу, а также прославленные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Гуськов, Александр Могильный, Валерий Каменский, "русская ракета" Павел Буре и другие.

На защиту ворот встал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

По традиции глава государства был в красном свитере под номером 11.

Противниками президентской команды, выступающей в красной форме, стала сборная Ночной хоккейной лиги. В нее вошли, в частности, игроки команды "Флагман" из Ленинградской области, которая в этом году стала обладателем высшей награды КХЛ - Кубка Крутова.

Вместе с ними в белых свитерах на лед вышли губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава "Норильского никеля" Владимир Потанин и другие.

Участие главы государства в Гала-матче Ночной Хоккейной Лиги уже стало традицией. Ровно год назад, 10 мая 2017 года, В.Путин также приезжал в сочинский "Большой" ледовый дворец для того, чтобы принять участие в показательной игре, которая завершала шестой сезон отечественной НХЛ.

Президент всегда выходит на лёд в майке под номером 11, обычно в составе команды "Легенды хоккея" - она играет против команды "Сборная НХЛ".

В прошлом году команда президента выиграла со счетом 17:6 у "Сборной НХЛ". Сам В.Путин тоже отличился в этом матче, отправив в ворота противников семь шайб, часть других была забита с его подачи.

Последний раз В.Путин публично выходил на лед 23 декабря 2017 года. Он принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который поздно вечером прошёл на Красной площади.

В.Путин играет в хоккей уже несколько лет. Он начал учиться кататься на коньках зимой 2011 года после того, как дал соответствующее обещание участникам Российской юношеской сборной по хоккею. Тренировал В.Путина заслуженный мастер спорта Алексей Касатонов.

Периодически президент РФ приглашает сыграть с ним в хоккей своих зарубежных коллег. Так, в одном из спортивных комплексов Ленинградской области в 2012 году вместе с ним в матче участвовал президент Финляндии Сауле Ниинисте, на российский лед не раз выходил и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Одно из первых появлений В.Путина на хоккейной площадке состоялось в 2012 году, также в рамках турнира НХЛ, спустя всего несколько часов после его инаугурации. Шесть лет назад, вступив должность президента и издав серию ключевых указов, получивших название "майские", В.Путин решил посвятить вечер спорту - сыграть в хоккей.

В этом году в преддверии церемонии инаугурации журналисты вновь поинтересовались у пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова планами В.Путина выйти на лед 7 мая. Д.Песков пообещал, что это произойдет чуть позже с учетом графика НХЛ.

Пресс-секретарь ранее рассказывал "Интерфаксу", что тренировки президента на льду обычно проходят поздно вечером, нередко за полночь, по завершении рабочего дня.

Ночная хоккейная лига была организована 15 декабря 2011 года после встречи В.Путина и легендарных ветеранов отечественного хоккея, на которой речь шла о необходимости развития любительского хоккея.

Задачей Лиги, получившей громкую аббревиатуру НХЛ, является привлечение взрослых мужчин, а с недавнего времени и женщин - к спорту. Ее смысл - поддержать тех, кто ближе к ночи, после работы, предпочитает сыграть в хоккей, а не посидеть перед телевизором.

Сегодня в Ночной хоккейной лиге несколько дивизионов в возрасте от 18+ до 45+, теперь в матчах Лиги участвуют и женщины.