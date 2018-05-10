Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0185 RUR   0.027 GBR   2.3078 TRY   0.3962

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.73 Brent   76.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 21° Завтра 14° 24° 12 Май 15° 22° 13 Май 15° 23°

Дальнее зарубежье 10.05.2018 19:40

США выразили поддержку Израилю на фоне сообщений об ударе Ирана по Голанским высотам

Белый дом США осуждает Иран за ракетный удар по Голанским высотам, а также поддерживает Израиль в его праве на самозащиту, сообщает в четверг пресс-служба Белого дома.

"США осуждают провокационные ракетные атаки иранского режима из Сирии по гражданам Израиля, и мы поддерживаем право Израиля на самозащиту", - говорится в заявлении Белого дома.

Белый дом заявляет, что действия Ирана "представляют серьезную угрозу международному миру и стабильности".

В ночь на четверг Израиль атаковал иранские формирования на территории Сирии. Израиль заявил, что это был ответ на обстрел со стороны иранских формирований израильских позиций в районе Голанских высот.

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен с 01:45 до 03:45 утра, в атаке участвовали 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которые выпустили около 60 ракет. Также со стороны Израиля было выпущено более 10 тактических ракет класса "земля-земля".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ПОДДЕРЖКА


Похожие новости


Нетаньяху в понедельник обсудит с Трампом возможность приезда американского президента на открытие посольства США в Иерусалиме В МИД Турции серьезно обеспокоены планами Вашингтона открыть посольство США в Иерусалиме в мае США перенесут посольство из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2019 года - Пенс США перенесут посольство из Тель-Авива в Иерусалим в течение года, считает Нетаньяху Вице-президент США Пенс отложил визит в Израиль Пресс-секретарь Белого дома: Для достижения мирного урегулирования палестино-израильского конфликта США призывают стороны к спокойствию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]