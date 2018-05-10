США выразили поддержку Израилю на фоне сообщений об ударе Ирана по Голанским высотам

Белый дом США осуждает Иран за ракетный удар по Голанским высотам, а также поддерживает Израиль в его праве на самозащиту, сообщает в четверг пресс-служба Белого дома.

"США осуждают провокационные ракетные атаки иранского режима из Сирии по гражданам Израиля, и мы поддерживаем право Израиля на самозащиту", - говорится в заявлении Белого дома.

Белый дом заявляет, что действия Ирана "представляют серьезную угрозу международному миру и стабильности".

В ночь на четверг Израиль атаковал иранские формирования на территории Сирии. Израиль заявил, что это был ответ на обстрел со стороны иранских формирований израильских позиций в районе Голанских высот.

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен с 01:45 до 03:45 утра, в атаке участвовали 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которые выпустили около 60 ракет. Также со стороны Израиля было выпущено более 10 тактических ракет класса "земля-земля".