Президент Армении уволил директора Службы нацбезопасности и начальника полиции республики

Президент Армении Армен Саркисян в четверг подписал указ об освобождении с должности директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна и начальника полиции Владимира Гаспаряна.

Ранее в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту республики освободить с должности Г.Кутояна и В.Гаспаряна.

37-летний Г.Кутоян был назначен директором СНБ Армении 12 февраля 2016 года. Ранее он был помощником президента Армении по правовым вопросам.

60-летний В.Гаспарян занимал должность начальника полиции Армении с 2011 года.