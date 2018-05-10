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Регион 10.05.2018 17:08

Президент Армении уволил директора Службы нацбезопасности и начальника полиции республики

Президент Армении Армен Саркисян в четверг подписал указ об освобождении с должности директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна и начальника полиции Владимира Гаспаряна.

Ранее в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту республики освободить с должности Г.Кутояна и В.Гаспаряна.

37-летний Г.Кутоян был назначен директором СНБ Армении 12 февраля 2016 года. Ранее он был помощником президента Армении по правовым вопросам.

60-летний В.Гаспарян занимал должность начальника полиции Армении с 2011 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]