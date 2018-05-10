Орбан в четвертый раз избран премьером Венгрии

Парламент Венгрии в четверг переизбрал Виктора Орбана на пост премьер-министра, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

За его кандидатуру проголосовали 134 парламентария, против - 28. Некоторые представители оппозиции бойкотировали заседание.

Партия В.Орбана "Фидес - Венгерский гражданский союз" на выборах в апреле получила 133 места из 199 в парламенте Венгрии.

В.Орбан избран на пост премьера в четвертый раз, и это будет его третий срок подряд в качестве председателя правительства.