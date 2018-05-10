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Дальнее зарубежье 10.05.2018 17:24

Орбан в четвертый раз избран премьером Венгрии

Парламент Венгрии в четверг переизбрал Виктора Орбана на пост премьер-министра, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

За его кандидатуру проголосовали 134 парламентария, против - 28. Некоторые представители оппозиции бойкотировали заседание.

Партия В.Орбана "Фидес - Венгерский гражданский союз" на выборах в апреле получила 133 места из 199 в парламенте Венгрии.

В.Орбан избран на пост премьера в четвертый раз, и это будет его третий срок подряд в качестве председателя правительства.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ПРЕМЬЕР, ИЗБРАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]