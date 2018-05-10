Саммит прикаспийских государств может состояться осенью в Казахстане – МИД Азербайджана

Работа над Конвенцией по правовому статусу Каспия практически завершена, документ может быть подписан на саммите глав государств в Казахстане осенью текущего года, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Работа над конвенцией практически завершена. Надеемся, что в начале осени состоится саммит президентов прикаспийских стран, на котором будет подписан этот документ", - сказал Х.Халафов журналистам в четверг.

По его словам, встреча рабочей группы по Каспию состоится в 20-ых числа августа. После этого пройдет СМИД прикаспийских стран.

Х.Халафов подчеркнул, что Баку верит в результативность саммита глав-государств. "Все страны выражают политическую волю к подписанию конвенции", - добавил он.

Замминистра отметил, что в настоящее время помимо согласования текста конвенции ведутся работы над профильными соглашениями, большинство из которых уже согласовано.

Ф.Исазаде