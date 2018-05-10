Президенты Турции и Ирана по телефону обсудили выход США из СВПД

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили выход США из сделки по иранскому атому, сообщает в четверг турецкая газета "Сабах".

В разговоре с иранским лидером Р.Эрдоган назвал решение США "ошибочным", отмечается в сообщении.

Кроме того, оба президента подчеркнули, что намерены сохранять соглашение вне зависимости от решения Вашингтона.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), и что американская администрация начинает процесс восстановления действия соответствующих санкций против Ирана.

СВПД был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Соглашение вводит ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда жестких международных санкций.