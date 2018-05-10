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Регион 10.05.2018 17:33

Президенты Турции и Ирана по телефону обсудили выход США из СВПД

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили выход США из сделки по иранскому атому, сообщает в четверг турецкая газета "Сабах".

В разговоре с иранским лидером Р.Эрдоган назвал решение США "ошибочным", отмечается в сообщении.

Кроме того, оба президента подчеркнули, что намерены сохранять соглашение вне зависимости от решения Вашингтона.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), и что американская администрация начинает процесс восстановления действия соответствующих санкций против Ирана.

СВПД был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Соглашение вводит ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда жестких международных санкций.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАН, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]