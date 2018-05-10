Президенты Турции и Ирана по телефону обсудили выход США из СВПД

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили выход США из сделки по иранскому атому, сообщает в четверг турецкая газета "Сабах".
В разговоре с иранским лидером Р.Эрдоган назвал решение США "ошибочным", отмечается в сообщении.
Кроме того, оба президента подчеркнули, что намерены сохранять соглашение вне зависимости от решения Вашингтона.
Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), и что американская администрация начинает процесс восстановления действия соответствующих санкций против Ирана.
СВПД был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Соглашение вводит ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда жестких международных санкций.
Баку намерен активизировать переговоры с Тбилиси по вопросу делимитации госграницы – МИД Азербайджана
МИД Азербайджана: Вопрос статуса армянского меньшинства в Kарабахе может быть рассмотрен только после деоккупации азербайджанских территорий
Переговоры по карабахскому урегулированию должны вестись только между Азербайджаном и Арменией, заявляют в Баку
Россельхознадзор предупредил о возможном запрете ввоза продукции растениеводства из Армении
Курс манат/доллар на 11 мая - 1,7 манат/$1
Доходы ГНФАР в январе-апреле от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ увеличились на 44%
Пользователи Instagram по всему миру жалуются на сбои в работе соцсети
МЧС Азербайджана эвакуировал 560 человек из школы в пригороде Баку, где произошел пожар
В Баку с участием представителей дипкорпуса прошел марш «Бессмертный полк»
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
10 мая 2018 года Посол Турции станет почетным гостем CEO Lunch Baku
В РИКЦ в Баку прошел показ документального фильма «Герой, похороненный на чужбине»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»