Иран подтвердил приверженность сотрудничеству с МАГАТЭ - Рябков

Иранская сторона подтвердила приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и полному сотрудничеству с МАГАТЭ, заявил "Интерфаксу" в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам консультаций в Тегеране.

"Безусловно, мы (российская и иранская сторона - ИФ) подтвердили приверженность сохранению СВПД, мы подтвердили необходимость полного сотрудничества с МАГАТЭ, как это делалось до сих пор, это важнейшее достижение последних лет - столь эффективное и результативное сотрудничество", - сказал С.Рябков.

"И мы рассмотрели нашу собственную работу по разным направлениям сотрудничества с Ираном в проекции на новую ситуацию, как защитить эту нашу деятельность, как должным образом обеспечить продолжение этой работы и прогресс по нему. Это тоже было одним из предметов наших договорённостей, консультаций", - отметил замминистра.

Как сообщили в МИД РФ, 10 мая в Тегеране С.Рябков провел консультации с замминистра иностранных дел Исламской Республики Иран по политическим вопросам Аббасом Аракчи.

"В центре внимания были перспективы дальнейшей реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в свете выхода из него США. С российской стороны была подчеркнута приверженность сохранению договоренности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Россия и Иран условились продолжить плотную координацию по данной теме в интересах должного обеспечения двустороннего сотрудничества", - отметили на Смоленской площади.