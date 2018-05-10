Правительство Грузии вдвое увеличило пенсию ветеранам войны

Правительство Грузии в два раза увеличило ежемесячную пенсию ветеранам Великой Отечественной войны, сообщил в четверг премьер-министр страны Георгий Квирикашвили.
"Вчера мы отмечали 9 мая, День Победы, встречались с ветеранами. Они сегодня пожилые герои, которые не жалели свою жизнь ради спасения своей страны. Конечно же, эти люди достойны особого уважения. Я хочу сообщить, что решением правительства всем ветеранам Второй мировой войны будет удвоена ежемесячная пенсия", - сказал Г.Квирикашвили на заседании правительства.
В настоящее время ежемесячная пенсия ветеранов Великой Отечественной войны составляет от 190 лари ($77) до 560 лари ($228) в зависимости от воинского звания и выслуги лет. Ветераны войны в Грузии имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте и льготы на оплату коммунальных услуг.
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