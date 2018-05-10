Переговоры по карабахскому урегулированию должны вестись только между Азербайджаном и Арменией, заявляют в Баку

Официальный Баку надеется, что новые власти в Армении будут проводить конструктивные переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Формат переговоров определен в рамках Минской группы ОБСЕ. Конфликтующими сторонами являются Армения и Азербайджан. Мы верим, что переговоры должны продолжаться в этом формате", - сказал Х.Халафов журналистам в четверг.

По его словам, официальный Баку надеется, что новые власти Армении будут проводить конструктивные переговоры по карабахскому урегулированию.

"В таком случае можно продвинуться в вопросе мирного урегулирования конфликта", - добавил замминистра.

Он отметил, что Армения прежде пыталась вовлечь в переговорный процесс карабахских сепаратистов, что противоречит предмету переговорного процесса. "Нагорный Карабах и оккупированные территории - это территория Азербайджана, а территория Азербайджана не может быть предметом переговоров", - добавил он.

Ф.Исазаде