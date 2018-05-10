Переговоры по карабахскому урегулированию должны вестись только между Азербайджаном и Арменией, заявляют в Баку

Официальный Баку надеется, что новые власти в Армении будут проводить конструктивные переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
"Формат переговоров определен в рамках Минской группы ОБСЕ. Конфликтующими сторонами являются Армения и Азербайджан. Мы верим, что переговоры должны продолжаться в этом формате", - сказал Х.Халафов журналистам в четверг.
По его словам, официальный Баку надеется, что новые власти Армении будут проводить конструктивные переговоры по карабахскому урегулированию.
"В таком случае можно продвинуться в вопросе мирного урегулирования конфликта", - добавил замминистра.
Он отметил, что Армения прежде пыталась вовлечь в переговорный процесс карабахских сепаратистов, что противоречит предмету переговорного процесса. "Нагорный Карабах и оккупированные территории - это территория Азербайджана, а территория Азербайджана не может быть предметом переговоров", - добавил он.
Ф.Исазаде
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