МИД Азербайджана: Вопрос статуса армянского меньшинства в Kарабахе может быть рассмотрен только после деоккупации азербайджанских территорий

Вопрос предоставления статуса армянскому меньшинству, проживающему в Нагорном Карабахе, может быть рассмотрен только после деоккупации азербайджанских территорий, заявил замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов.

"В первую очередь, должны быть освобождены оккупированные азербайджанские территории. Только после этого мы можем рассмотреть вопрос предоставления статуса армянскому меньшинству, проживающему в Нагорном Карабахе", - сказал Х.Халафов журналистам в четверг.

По его словам, деоккупация азербайджанских территорий - это вопрос №1.

Ф.Исазаде