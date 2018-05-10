МИД Азербайджана: Вопрос статуса армянского меньшинства в Kарабахе может быть рассмотрен только после деоккупации азербайджанских территорий

Вопрос предоставления статуса армянскому меньшинству, проживающему в Нагорном Карабахе, может быть рассмотрен только после деоккупации азербайджанских территорий, заявил замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов.
"В первую очередь, должны быть освобождены оккупированные азербайджанские территории. Только после этого мы можем рассмотреть вопрос предоставления статуса армянскому меньшинству, проживающему в Нагорном Карабахе", - сказал Х.Халафов журналистам в четверг.
По его словам, деоккупация азербайджанских территорий - это вопрос №1.
Ф.Исазаде
Россельхознадзор предупредил о возможном запрете ввоза продукции растениеводства из Армении
Курс манат/доллар на 11 мая - 1,7 манат/$1
Доходы ГНФАР в январе-апреле от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ увеличились на 44%
Пользователи Instagram по всему миру жалуются на сбои в работе соцсети
МЧС Азербайджана эвакуировал 560 человек из школы в пригороде Баку, где произошел пожар
В Баку с участием представителей дипкорпуса прошел марш «Бессмертный полк»
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
Апелляционная палата Молдавии признала законным лишение молдавского гражданства бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску
Лавров заявил о нелегитимности антииранских санкций США
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
10 мая 2018 года Посол Турции станет почетным гостем CEO Lunch Baku
В РИКЦ в Баку прошел показ документального фильма «Герой, похороненный на чужбине»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»