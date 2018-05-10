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Карабахский конфликт 10.05.2018 17:46

МИД Азербайджана: Вопрос статуса армянского меньшинства в Kарабахе может быть рассмотрен только после деоккупации азербайджанских территорий

Вопрос предоставления статуса армянскому меньшинству, проживающему в Нагорном Карабахе, может быть рассмотрен только после деоккупации азербайджанских территорий, заявил замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов.

"В первую очередь, должны быть освобождены оккупированные азербайджанские территории. Только после этого мы можем рассмотреть вопрос предоставления статуса армянскому меньшинству, проживающему в Нагорном Карабахе", - сказал Х.Халафов журналистам в четверг.

По его словам, деоккупация азербайджанских территорий - это вопрос №1.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, КАРАБАХ, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]