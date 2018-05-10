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АПК 10.05.2018 18:03

Россельхознадзор предупредил о возможном запрете ввоза продукции растениеводства из Армении

Россельхознадзор предупредил о возможном запрете поставок продукции растениеводства из Армении в случае выявления новых нарушений.

Как сообщает служба, в мае 2018 года был усилен карантинный фитосанитарный контроль продукции, поступающей из Армении через пункт пропуска "Верхний Ларс". В результате с 3 по 9 мая было выявлено семь случаев обнаружения двух видов карантинных для России объектов: томатной минирующей моли на томатах и западного (калифорнийского) цветочного трипса на огурцах.

Вся зараженная продукция была возвращена экспортёру. При этом Россельхознадзор отметил, что она поступила в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных государственной службой безопасности пищевых продуктов Минсельхоза Армении, что должно было гарантировать ее безопасность.

Россельхознадзор направил армянским коллегам обращение с требованием провести официальное расследование по выявленным нарушениям и принять меры по недопущению подобных случаев.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]