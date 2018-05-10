Россельхознадзор предупредил о возможном запрете ввоза продукции растениеводства из Армении

Россельхознадзор предупредил о возможном запрете поставок продукции растениеводства из Армении в случае выявления новых нарушений.

Как сообщает служба, в мае 2018 года был усилен карантинный фитосанитарный контроль продукции, поступающей из Армении через пункт пропуска "Верхний Ларс". В результате с 3 по 9 мая было выявлено семь случаев обнаружения двух видов карантинных для России объектов: томатной минирующей моли на томатах и западного (калифорнийского) цветочного трипса на огурцах.

Вся зараженная продукция была возвращена экспортёру. При этом Россельхознадзор отметил, что она поступила в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных государственной службой безопасности пищевых продуктов Минсельхоза Армении, что должно было гарантировать ее безопасность.

Россельхознадзор направил армянским коллегам обращение с требованием провести официальное расследование по выявленным нарушениям и принять меры по недопущению подобных случаев.