Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0185 RUR   0.027 GBR   2.3078 TRY   0.3962

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.73 Brent   76.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 21° Завтра 14° 24° 12 Май 15° 22° 13 Май 15° 23°

Внешняя политика 10.05.2018 18:04

Баку намерен активизировать переговоры с Тбилиси по вопросу делимитации госграницы – МИД Азербайджана

Официальный Баку намерен активизировать переговоры с Тбилиси по вопросу делимитации государственной границы, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«Процесс делимитации государственной границ между Азербайджаном и Грузией продолжается. К настоящему времени с грузинской стороной согласовано 2/3 госграницы протяженностью 480 км. Стороны ведут работу и на месте и над картографическими материалами, проводят регулярные встречи на экспертном уровне", - сказал Х.Халафов журналистам в четверг.

По его словам, "Азербайджан намерен активизировать переговоры в этом направлении".

Замминистра подчеркнул, что 2018 году состоится очередное заседание азербайджано-грузинской комиссии по вопросу делимитации госграницы.

Ф. Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ГРАНИЦА, ДЕЛИМИТАЦИЯ


Похожие новости


Грузия в ближайшие дни начнет экспорт электроэнергии в Азербайджан Грузинский лидер рассчитывает на дальнейшее развитие отношений с Азербайджаном после переизбрания Алиева Баку и Тбилиси могут унифицировать условия пропуска через госграницу пустых грузовых автомобилей, следующих в третьи страны Министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции договорились провести трехстороннюю встречу в Азербайджане Трехсторонний союз Баку, Анкары и Тбилиси обеспечит стабильность и экономическое развитие региона – Минобороны Азербайджана Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии проводят встречу в турецком Гиресуне

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]