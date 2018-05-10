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Внутренняя политика 10.05.2018 20:26

Президент Азербайджана принял участие в торжественной церемонии, посвященной 95-летнему юбилею Гейдара Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева приняли участие в торжественной церемонии, посвященной 95-летнему юбилею экс-президента Гейдара Алиева.

Глава государства выступил на мероприятии с речью.

Затем, М.Алиева вручила Международную награду «Qizil Chinar» (Золотая Чинара) первому заместителю Генерального директора информагентства ИТАР-ТАСС Михаилу Гусману «за особые заслуги в укреплении культурного и взаимного сотрудничества между Азербайджаном и Россией и донесении правды об Азербайджане мировому сообществу».

Кроме того, награды удостоились народный артист Рауф Абдуллаев «за заслуги в продолжении на высоком уровне традиций школы дирижерства в Азербайджане» и выдающийся кинорежиссер и сценарист Эльдар Гулиев «за большие заслуги в развитии киноискусства в Азербайджане».

Международная награда «Qizil Chinar» учреждена Фондом Гейдара Алиев.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ЮБИЛЕЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]