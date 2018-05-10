Президент Азербайджана принял участие в торжественной церемонии, посвященной 95-летнему юбилею Гейдара Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева приняли участие в торжественной церемонии, посвященной 95-летнему юбилею экс-президента Гейдара Алиева.

Глава государства выступил на мероприятии с речью.

Затем, М.Алиева вручила Международную награду «Qizil Chinar» (Золотая Чинара) первому заместителю Генерального директора информагентства ИТАР-ТАСС Михаилу Гусману «за особые заслуги в укреплении культурного и взаимного сотрудничества между Азербайджаном и Россией и донесении правды об Азербайджане мировому сообществу».

Кроме того, награды удостоились народный артист Рауф Абдуллаев «за заслуги в продолжении на высоком уровне традиций школы дирижерства в Азербайджане» и выдающийся кинорежиссер и сценарист Эльдар Гулиев «за большие заслуги в развитии киноискусства в Азербайджане».

Международная награда «Qizil Chinar» учреждена Фондом Гейдара Алиев.

Ф.Исазаде