Fitch: Санкции США против Ирана повышают вероятность дефицита предложения на рынке нефти

Возобновление санкций США в отношении Ирана, о котором американский президент Дональд Трамп объявил 8 мая, повышает вероятность дефицита предложения на нефтяном рынке из-за потенциального снижения иранского экспорта, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Этот фактор создает повышательное давление на нефтяные цены по сравнению с текущими прогнозами Fitch.

"Однако окончательные последствия для нефтяного рынка и цен трудно прогнозировать, поскольку в настоящее время высокий уровень цен на нефть и угроза дефицита нефти могут помешать ОПЕК+ достичь консенсуса и продлить на 2019 год соглашение о сокращении нефтедобычи в существующей форме", - отмечают аналитики агентства.

В таком случае на фоне продолжающегося роста производства сланцевой нефти в США рынок может вернуться к избытку предложения. Кроме того, в сложившейся Иран может наращивать добычу сверх согласованных в рамках ОПЕК+ квот.

В среднесрочной перспективе нефтедобыча Ирана будет одним из важнейших факторов, влияющих на мировой уровень предложения нефти. После отмены международных санкций в конце 2015 года Иран существенно нарастил производство нефти - с 2,8 млн баррелей в сутки (б/с) в 2015 году до 3,8 млн б/с в 2017 году. Доля его экспорта на мировом рынке к началу мая составляла около 3%.

Fitch ожидает, что цены на нефть Brent останутся $70 за баррель в течение какого-то времени, отражая в том числе премию за геополитические риски. Но в долгосрочной перспективе агентство считает такой уровень цен неустойчивым.