Меркель в разговоре с Рухани призвала к многостороннему обсуждению ракетной программы Ирана и политики Тегерана в регионе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Ирана Хасаном Рухани заявила о необходимости вести многосторонний диалог с Тегераном не только по ядерной программе страны, но и по ракетной программе, и иранской политике в регионе.
"Канцлер высказалась в поддержку более широкого круга тем для разговора между заинтересованными государствами и Ираном как по баллистической программе, так и по региональной активности в Сирии и Йемене", - говорится в заявлении правительства ФРГ.
Вместе с тем А.Меркель заявила, что ФРГ, Франция и Великобритания останутся участниками соглашения по иранской ядерной программе до тех пор, пока Иран соблюдает обязательства в рамках этих договоренностей.
Кроме этого, канцлер ФРГ, на фоне нарастания напряженности в Сирии, призвала Иран способствовать деэскалации ситуации в регионе.
В ходе разговора А.Меркель также осудила "ночную иранскую атаку" на израильские позиции в районе Голанских высот.
В ночь на четверг Израиль атаковал иранские формирования на территории Сирии. Израиль заявил, что это был ответ на обстрел со стороны иранских формирований израильских позиций в районе Голанских высот.
По данным Минобороны РФ, удар был нанесен с 01:45 до 03:45 утра, в атаке участвовали 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которые выпустили около 60 ракет. Также со стороны Израиля было выпущено более 10 тактических ракет класса "земля-земля".
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