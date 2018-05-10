Меркель в разговоре с Рухани призвала к многостороннему обсуждению ракетной программы Ирана и политики Тегерана в регионе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Ирана Хасаном Рухани заявила о необходимости вести многосторонний диалог с Тегераном не только по ядерной программе страны, но и по ракетной программе, и иранской политике в регионе.

"Канцлер высказалась в поддержку более широкого круга тем для разговора между заинтересованными государствами и Ираном как по баллистической программе, так и по региональной активности в Сирии и Йемене", - говорится в заявлении правительства ФРГ.

Вместе с тем А.Меркель заявила, что ФРГ, Франция и Великобритания останутся участниками соглашения по иранской ядерной программе до тех пор, пока Иран соблюдает обязательства в рамках этих договоренностей.

Кроме этого, канцлер ФРГ, на фоне нарастания напряженности в Сирии, призвала Иран способствовать деэскалации ситуации в регионе.

В ходе разговора А.Меркель также осудила "ночную иранскую атаку" на израильские позиции в районе Голанских высот.

В ночь на четверг Израиль атаковал иранские формирования на территории Сирии. Израиль заявил, что это был ответ на обстрел со стороны иранских формирований израильских позиций в районе Голанских высот.

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен с 01:45 до 03:45 утра, в атаке участвовали 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которые выпустили около 60 ракет. Также со стороны Израиля было выпущено более 10 тактических ракет класса "земля-земля".