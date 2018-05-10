Президент Армении утвердил кандидатуры директора СНБ и начальника полиции страны, предложенные Пашиняном

Президент Армении Армен Саркисян в четверг подписал указы о назначении начальником полиции страны Валерия Осипяна и назначении на пост директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна, ранее предложенные премьер-министром страны Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба главы государства.

Полковник В.Осипян ранее был заместителем начальника полиции Еревана.

А.Ванецян занимал должность руководителя управления СНБ одного из районов Еревана.