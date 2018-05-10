Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0185 RUR   0.027 GBR   2.3078 TRY   0.3962

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.73 Brent   76.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 20° Завтра 14° 24° 13 Май 15° 22° 14 Май 15° 23°

Дальнее зарубежье 10.05.2018 22:16

Британский премьер поддержала ракетные удары Израиля по территории Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела телефонную беседу с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху, в ходе которой стороны сошлись во мнении, что России нужно воспользоваться своим положением в Сирии для нейтрализации враждебных действий Ирана.

"Они согласились с тем, что для международного сообщества жизненно необходимо продолжать работать дальше для противодействия дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе, а для России - использовать влияние в Сирии, чтобы предотвращать дальнейшие иранские атаки", - говорится в заявлении, обнародованном британскими властями по итогам разговора Т.Мэй и Б.Нетаньяху.

Британский премьер также осудила "иранские ракетные атаки против израильских сил" и поддержала ответные действия Израиля. При этом Т.Мэй и Б.Нетаньяху призвали Тегеран воздерживаться от каких-либо дальнейших атак.

В то же время Т.Мэй заявила, что Великобритания и ее европейские партнеры по-прежнему остаются приверженными соглашению по иранской ядерной программе, которое, по мнению премьера, является лучшим способом не допустить появления ядерного оружия у Тегерана.

В ночь на четверг армия обороны Израиля нанесла серию ракетных ударов по территории Сирии, где якобы базировались иранские военные объекты. Израильские военные утверждают, что таким образом они ответили на ракетный удар с территории Сирии по своим позициям на Голанских высотах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, ИРАН, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Джонсон осудил Иран за обстрел израильских позиций и призвал Москву повлиять на Сирию на фоне обострения на Ближнем Востоке Лавров: РФ призывает Британию к сотрудничеству в рамках возбужденного СКР дела по факту покушения на убийство Скрипалей Юлия Скрипаль отказалась от консульской помощи РФ - СМИ Новак: надеюсь, справедливость восторжествует, и Великобритания не будет вводить новых санкций для российского ТЭК Российский самолет переехал ногу сотруднику лондонского аэропорта Британский премьер рассмотрит возможность введения запрета на продажу Россией ценных бумаг на лондонском фондовом рынке - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]