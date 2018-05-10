Британский премьер поддержала ракетные удары Израиля по территории Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела телефонную беседу с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху, в ходе которой стороны сошлись во мнении, что России нужно воспользоваться своим положением в Сирии для нейтрализации враждебных действий Ирана.
"Они согласились с тем, что для международного сообщества жизненно необходимо продолжать работать дальше для противодействия дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе, а для России - использовать влияние в Сирии, чтобы предотвращать дальнейшие иранские атаки", - говорится в заявлении, обнародованном британскими властями по итогам разговора Т.Мэй и Б.Нетаньяху.
Британский премьер также осудила "иранские ракетные атаки против израильских сил" и поддержала ответные действия Израиля. При этом Т.Мэй и Б.Нетаньяху призвали Тегеран воздерживаться от каких-либо дальнейших атак.
В то же время Т.Мэй заявила, что Великобритания и ее европейские партнеры по-прежнему остаются приверженными соглашению по иранской ядерной программе, которое, по мнению премьера, является лучшим способом не допустить появления ядерного оружия у Тегерана.
В ночь на четверг армия обороны Израиля нанесла серию ракетных ударов по территории Сирии, где якобы базировались иранские военные объекты. Израильские военные утверждают, что таким образом они ответили на ракетный удар с территории Сирии по своим позициям на Голанских высотах.
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