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Регион 11.05.2018 08:29

Путин и Эрдоган подчеркнули, что сохранение СВПД имеет принципиально важное значение для режима глобального нераспространения

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, связанную с односторонним выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает пресс-служба главы российского государства.

"Подчеркивалось, что сохранение СВПД имеет принципиально важное значение для международной и региональной безопасности, а также для режима глобального нераспространения. Подтвержден решительный настрой России и Турции на дальнейшее сотрудничество с другими участниками Плана действий и на координацию шагов в данном контексте", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации пресс-службы, лидерами России и Турции были затронуты вопросы сирийского урегулирования и реализации ключевых двусторонних проектов.

Также, согласно сообщению, турецкий лидер тепло поздравил В.Путина с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и со вступлением в должность президента Российской Федерации.

Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, отмечают в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЛИДЕРЫ, СВПД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]