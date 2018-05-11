Путин и Эрдоган подчеркнули, что сохранение СВПД имеет принципиально важное значение для режима глобального нераспространения

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, связанную с односторонним выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает пресс-служба главы российского государства.
"Подчеркивалось, что сохранение СВПД имеет принципиально важное значение для международной и региональной безопасности, а также для режима глобального нераспространения. Подтвержден решительный настрой России и Турции на дальнейшее сотрудничество с другими участниками Плана действий и на координацию шагов в данном контексте", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации пресс-службы, лидерами России и Турции были затронуты вопросы сирийского урегулирования и реализации ключевых двусторонних проектов.
Также, согласно сообщению, турецкий лидер тепло поздравил В.Путина с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и со вступлением в должность президента Российской Федерации.
Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, отмечают в пресс-службе.
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