Трамп заявил, что надеется заключить с Ираном сделку, которая пошла бы этой стране на пользу

Президент США Дональд Трамп надеется заключить хорошую сделку с Ираном, которая пошла бы этой стране на пользу.

"Среди большого числа крупных просчетов по части нацбезопасности предыдущей администрации одним из наиболее худших была катастрофическая иранская ядерная сделка, которая помогла Ирану подобраться к ядерному оружию и, в конечном счете, очень быстро приобрести его", - сказал Д.Трамп, выступая перед сторонниками в Индиане.

"И, кстати говоря, другие страны Ближнего Востока, у которых действительно есть деньги, внезапно начнут повсюду искать способы получения ядерного оружия. Это приведет к катастрофе", - продолжил он.

По словам американского лидера, "сделка подарила режиму миллиарды долларов: 150 млрд долларов и 1,8 млрд долларов наличными, которые будут использоваться на убийства и разрушения по всему Ближнему Востоку".

"С учетом всего сказанного, мы вводим самые жесткие, сильные, строгие санкции в отношении Ирана. И я надеюсь, что смогу заключить с ними сделку. Хорошую сделку. Которая пойдет Ирану на пользу. Но мы не можем позволить им иметь ядерное оружие", - заявил Д. Трамп.

Кроме того, он подчеркнул, что США "должны быть в состоянии отправиться на объекты (Ирана - ИФ) и проверить их", "должны быть в состоянии проникнуть на иранские военные базы, чтобы увидеть своими глазами, жульничают они или нет".