Алиев призвал Ереван отказаться от иллюзий создать второе армянское государство на азербайджанских землях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал власти Армении отказаться от иллюзий создать второе армянское государство на азербайджанских землях.
"Наша принципиальная позиция по армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту, остается неизменной. Конфликт должен найти решение только на основе норм и принципов международного права, территориальная целостность Азербайджана должна быть полностью восстановлена, должны быть выполнены четыре резолюции Совета Безопасности ООН", - сказал И.Алиев на торжественной церемонии, посвященной 95-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
По его словам, в этих резолюциях указывается, что армянские оккупационные силы безоговорочно должны быть выведены с захваченных земель. "Иных путей решения конфликта нет. Территориальная целостность Азербайджана не является, никогда не была и не будет темой переговоров. Азербайджанский народ и государство никогда не позволят, чтобы на азербайджанской земле было создано второе армянское государство. Если кто-то думает иначе, то, считаю, он живет напрасными иллюзиями", - подчеркнул президент.
И.Алиев добавил, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. "Об этом свидетельствуют история, культура, международное право. Проведенный в Нагорном Карабахе последний надуманный «референдум» не признан ни одной страной, ни одной международной организацией. Это еще раз показывает, что международное сообщество, все страны считают Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Мы и впредь будем укреплять нашу принципиальную позицию", - отметил он.
Глава государства подчеркнул, что без участия Азербайджана в регионе не может быть реализован ни один проект. "Чем быстрее в Армении поймут эту реальность, тем раньше будет урегулирован конфликт, и в нашем регионе воцарится мир", - сказал И.Алиев.
По его словам, сегодня Азербайджан является страной, пользующейся высоким авторитетом в международном сообществе. "У нас равноправные, прекрасные, конструктивные отношения со многими странами. Выстроенные на основе взаимных интересов отношения с нашими партнерами, правильная внешняя политика позволяют нам наращивать свою силу, возможности влияния на международной арене, а также решать внутренние проблемы, в частности, проблемы, связанные с экономическим развитием", - добавил глава государства.
А.Азизов
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