Валютные резервы Азербайджана в 5 раз превышают внешний долг - Алиев

Азербайджан в настоящее время обладает значительными экономическими и финансовыми ресурсами, заявил президент Ильхам Алиев.

"За последние 15 лет наша экономика выросла более чем втрое. Ведущие международные организации, Давосский экономический форум удостоили Азербайджан 35-го места по конкурентоспособности, а среди развивающихся стран мы занимаем 3-е место. У нас огромные экономические ресурсы. Наши валютные резервы в 5 раз превышают наш внешний долг", - сказал И.Алиев.

По его словам, Азербайджан инициировал исторические проекты в области энергетики и транспорта, их реализация продолжается. "Мы полностью решили внутри страны вопросы, связанные с энергетической безопасностью. В будущем ожидается завершение крупных проектов, связанных с поставкой энергетических ресурсов Азербайджана на мировые рынки", - отметил он.

И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан стал одним из транспортных центров Евразии. "Транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад реализуются за счет наших крупных инвестиций, и все еще нерешенные в этой области вопросы обязательно найдут решение", - отметил он.

Президент отметил, что экономические достижения страны позволили Азербайджану создать мощную армию. "Ведущие рейтинговые агентства, определяющие силу армий, включают азербайджанскую армию в числе 50-ти сильнейших. Мы знаем это, и наша военная мощь усиливается с каждым днем. Два года назад азербайджанская армия освободила от оккупантов часть Агдеринского, Физулинского, Джебраильского районов, на этих землях сегодня развевается азербайджанский флаг. Уверен, что настанет день, когда азербайджанский флаг будет поднят на всех пока еще оккупированных землях, в том числе в Шуше и Ханкенди", - подчеркнул он.

А.Азизов