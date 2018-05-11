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Дальнее зарубежье 11.05.2018 09:06

Трамп считает, что результат его встречи с Ким Чен Ыном будет положительным для всего мира

Президент США Дональд Трамп считает, что результат его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном будет крайне положительным для всего мира.

"12 июня в Сингапуре я проведу с Ким Чен Ыном, чтобы обеспечить в будущем мир и безопасность для всего мира. Наши отношения хорошие, и я надеюсь, что для всех нас и для мира произойдет что-то очень хорошее. Они (северокорейцы - ИФ) понимают важность происходящего для них", - сказал Д.Трамп, выступая перед сторонниками в Индиане.

"Как вы знаете, в фейковых новостях все твердят о том, что он (лидер КНДР - ИФ) приведет нас к ядерной войне. Знаете, что приводит к ядерным войнам и другим войнам? Слабость", - добавил американский лидер.

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Тэги: США, КНДР, ЛИДЕРЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]