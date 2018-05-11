США поддерживают право Израиля на самооборону - Белый дом

США поддерживают действия Израиля, обстрелявшего в ночь на четверг иранские позиции на территории Сирии, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

"Что касается действий Израиля, США решительно поддерживают право Израиля на самооборону. Действия Ирана как бы демонстрируют то, что Иран является игроком, на которого нельзя положиться", - сказал он журналистам.

Он подчеркнул, что Иран "вел деятельность по дестабилизации региона до СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ИФ) ", "дестабилизировал регион во времена СВПД".

"Последняя провокационная акция является еще одним примером того, почему президент принял это правильное решение для США - выйти из СВПД", - отметил Р.Шах.

По его словам, "иранская сделка была ошибочной с самого начала".

"Она не помешала Ирану в конечном итоге получить доступ к ядерному оружию. И не помешала иранской поддержке терроризма в регионе и дестабилизирующим действиям", - добавил заместитель пресс-секретаря Белого дома.

В ночь на четверг Израиль атаковал иранские формирования на территории Сирии. Израиль заявил, что это был ответ на обстрел со стороны иранских формирований израильских позиций в районе Голанских высот.

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен с 01:45 до 03:45 утра, в атаке участвовали 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которые выпустили около 60 ракет. Также со стороны Израиля было выпущено более 10 тактических ракет класса "земля-земля".

В результате ударов Израиля по нескольким объектам в Сирии погибли 23 военных и ополченца, сообщают западные СМИ со ссылкой на близких к сирийской оппозиции очевидцев.

По данным очевидцев, среди погибших - пятеро сирийских военных и 18 поддерживающих Дамаск ополченцев. При этом, согласно поступившим данным, среди погибших ополченцев есть как граждане Сирии, так и иностранцы.