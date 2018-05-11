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Дальнее зарубежье 11.05.2018 09:49

Боевики в городе Тель-Биса сирийской провинции Хомс сдают оружие властям

Боевики, действующие в городе Тель-Биса провинции Хомс (центральная часть Сирии), сдают оружие представителям правительства Сирии, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Вадим Рогов.

"В результате работы офицеров Центра по примирению враждующих сторон в районе населенного пункта Тель-Биса провинции Хомс идет сдача представителями незаконных вооруженных формирований вооружения", - рассказал он.

За день боевики сдали семь крупнокалиберных пулеметов и большое количество боеприпасов различного типа. Всего с 7 мая из зоны деэскалации "Хомс" выведен 5 981 боевик и член их семей.

Ранее боевики разблокировали шоссе Хомс - Хама, что позволит связать важные экономические районы в центре Сирии с севером и югом страны.

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Тэги: СИРИЯ, БОЕВИКИ, ОРУЖИЕ, СДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]