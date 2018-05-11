Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0255 RUR   0.0275 GBR   2.2998 TRY   0.4006

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.36 Brent   77.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 23° Завтра 15° 21° 13 Май 15° 23° 14 Май 16° 26°

11.05.2018 09:15

WhatsApp стал бесплатным с Nar

C 4 мая 2018 года, использование мессенджера WhatsApp на всех активированных интернет-пакетах Turbo оператора Nar является бесплатным. Так, текущие пользователи пакетов Turbo могут отправить сообщения по WhatsApp совершенно бесплатно до истечения срока использования пакетов.

Напомним, что пакеты Turbo, предлагающиеся в различных объемах, позволяют наслаждаться скоростью до 225 Мб/с используя как мобильные телефоны, так и компьютеры. После окончания пакета, абоненты могут пользоваться бесплатным интернетом и безлимитной перепиской до окончания срока действия пакета, в соответствии с «политикой справедливого использования». Более того, в рамках крупных пакетов, таких как “Turbo XL”,“Turbo 2XL”и“Turbo 3XL”, использование интернета по ночам является бесплатным и безлимитным.

Более подробную информацию об интернет-пакетах Turbo оператора Nar можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]