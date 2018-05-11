AccessBank объявляет тендер на продление лицензий для антивирусного программного обеспечения Symantec Endpoint Protection.
Банк приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.
Тендер объявлен на продление лицензий для антивирусного программного обеспечения Symantec Endpoint Protection.
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу [email protected] либо по номеру: (+994 55) 201 07 98 для получения подробной информации.
Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 17 мая 2018 года.
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