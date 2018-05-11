Нефть слабо дешевеет, Brent торгуется у $77,3 за баррель

Нефть эталонных марок слабо дешевеет в ходе торгов в пятницу, но остается у самых высоких отметок с осени 2014 года, поскольку у рынка пока нет ответов на множество вопросов, связанных с Ираном, пишет Dow Jones.

Цена июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:01 уменьшилась на $0,13 (0,17%) - до $77,34 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,06 (0,08%) - до $71,30 за баррель.

По итогам предыдущей сессии контракты на Brent подорожали на $0,26 (0,34%) - до $77,47 за баррель, на WTI - на $0,22 (0,31%), до $71,36 за баррель.

Вместе с тем нефтяной рынок завершает вторую неделю подряд в плюсе: с прошлой пятницы Brent прибавила 3,3%, WTI - на 2,3%.

Соглашение о нефтяном сотрудничестве с Ираном основано на взаимных интересах и коммерческих факторах, сообщило в пятницу министерство торговли Китая в ответ на запрос агентства Bloomberg. При этом ведомство не уточнило, сохранит ли Китай объемы импорта из Ирана или они будут снижаться.

По мнению стратега Saxo Bank Оле Хансена, в ближайшее время цены на нефть будут зависеть в том числе от реакции фондов, удерживающих чистые длинные позиции (более 1 млрд баррелей на данный момент), на новости. При этом повышенные цены будут привлекать дополнительные инвестиции и стимулировать повышение добычи вне ОПЕК (в США, Канаде, Бразилии), а также в перспективе могут привести к снижению потребительского спроса.

Кроме того, остро стоит вопрос о том, согласятся ли ОПЕК и Россия продолжить ограничение нефтедобычи с учетом возможности сокращения поставок из Ирана.

В пятницу рынок ждет публикации еженедельных данных Baker Hughes о числе буровых установок, эксплуатируемых в США.