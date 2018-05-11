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Дальнее зарубежье 11.05.2018 10:00

В морских водах Эстонии стартуют учения ВМС НАТО

В Эстонии в пятницу начинаются учения военно-морских сил НАТО Open Spirit.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны, в четверг в таллиннскую Минную гавань прибыла Первая постоянная противоминная группа НАТО, чтобы пополнить запасы на кораблях и подготовится к маневрам.

Противоминная группа НАТО примет с 11 по 25 мая участие в проводимых ВМС Эстонии учениях, в которых примут участие около 800 военных моряков.

Морская операция пройдет в акватории, прилегающей к Таллину, островам Хийумаа, Сааремаа и Муху. Перед моряками поставлена задача обнаружения, картографирования и уничтожение взрывчатых устройств.

"Военно-морские силы Эстонии вносят вклад в деятельность противоминной группы уже более десяти лет, на этот раз во главе штаба части будет эстонский офицер," - сообщил командующий военно-морскими силами Эстонии капитан Юри Саска (Juri Saska).

В состав противоминной группы входят пять кораблей. Флагман группы - корабль поддержки Mercuur (Нидерланды). В группу входят также минные тральщики Otra (Норвегия), Urk (Нидерланды), Narcis (Бельгия) и Bad Bevensen (Германия).

Первая постоянная противоминная группа является одной из четырех аналогичных частей быстрого реагирования под командованием военно-морских сил НАТО. Они должны быть готовы быть направленными в различные места мира в течение пяти дней.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, НАТО, ВМС, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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