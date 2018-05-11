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АПК 11.05.2018 09:41

Азербайджан внедряет систему спутникового контроля по эффективному использованию земель

Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (ГКИВ) внедряет систему спутникового контроля по эффективному использованию земель, отмечается в сообщении ведомства.

«Работы в данном направлении уже начались, изучен передовой опыт ряда европейских стран. В настоящее время к выполнению работ привлечены специалисты из Словении», - сказали в госкомитете.

В ГКИВ отметили, что съемка будет осуществляться каждые 5 дней. Посредством спутниковой системы контроля можно будет определить эффективность использования земельных участков, используются ли они по назначению, ведется ли строительство новых объектов на законном основании.

В настоящее время создается операторская группа, которая будет в автоматическом режиме получать всю информацию со спутника. В дальнейшем система с внедрением новых модулей будет расширена, что позволит различным госорганам, юридическим и физическим лицам воспользоваться продукцией предоставляемой спутниковой системой контроля земель.

Б.Рустамбеков

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Тэги: СПУТНИК, ЗЕМЛЯ, КОНТРОЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]