Азербайджан внедряет систему спутникового контроля по эффективному использованию земель

Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (ГКИВ) внедряет систему спутникового контроля по эффективному использованию земель, отмечается в сообщении ведомства.

«Работы в данном направлении уже начались, изучен передовой опыт ряда европейских стран. В настоящее время к выполнению работ привлечены специалисты из Словении», - сказали в госкомитете.

В ГКИВ отметили, что съемка будет осуществляться каждые 5 дней. Посредством спутниковой системы контроля можно будет определить эффективность использования земельных участков, используются ли они по назначению, ведется ли строительство новых объектов на законном основании.

В настоящее время создается операторская группа, которая будет в автоматическом режиме получать всю информацию со спутника. В дальнейшем система с внедрением новых модулей будет расширена, что позволит различным госорганам, юридическим и физическим лицам воспользоваться продукцией предоставляемой спутниковой системой контроля земель.

Б.Рустамбеков