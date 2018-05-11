Азербайджан внедряет систему спутникового контроля по эффективному использованию земель

Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (ГКИВ) внедряет систему спутникового контроля по эффективному использованию земель, отмечается в сообщении ведомства.
«Работы в данном направлении уже начались, изучен передовой опыт ряда европейских стран. В настоящее время к выполнению работ привлечены специалисты из Словении», - сказали в госкомитете.
В ГКИВ отметили, что съемка будет осуществляться каждые 5 дней. Посредством спутниковой системы контроля можно будет определить эффективность использования земельных участков, используются ли они по назначению, ведется ли строительство новых объектов на законном основании.
В настоящее время создается операторская группа, которая будет в автоматическом режиме получать всю информацию со спутника. В дальнейшем система с внедрением новых модулей будет расширена, что позволит различным госорганам, юридическим и физическим лицам воспользоваться продукцией предоставляемой спутниковой системой контроля земель.
Б.Рустамбеков
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