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Регион 11.05.2018 10:37

Полиция Стамбула арестовала 150 турецких военных за связи с Гюленом

Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 300 человек в рамках расследования причастности военнослужащих к движению FETO, которое возглавляет оппозиционный проповедник Фетхуллах Гюлен, сообщает в пятницу информагентство "Анадолу".

По данным агентства, 211 человек из числа подозреваемых занимали военные должности на момент попытки госпереворота в стране.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились. Подобные операции, в рамках которых проводятся аресты подозреваемых в причастности к Ф.Гюлену, периодически проводятся в Турции с 2016 года, отмечает "Анадолу".

В Анкаре обвиняют в организации путча оппозиционного богослова Ф.Гюлена, проживающего в США. Со своей стороны Ф.Гюлен отрицает причастность к попытке переворота.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВОЕННЫЕ, ГЮЛЕН, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]