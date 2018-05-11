Полиция Стамбула арестовала 150 турецких военных за связи с Гюленом

Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 300 человек в рамках расследования причастности военнослужащих к движению FETO, которое возглавляет оппозиционный проповедник Фетхуллах Гюлен, сообщает в пятницу информагентство "Анадолу".
По данным агентства, 211 человек из числа подозреваемых занимали военные должности на момент попытки госпереворота в стране.
Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились. Подобные операции, в рамках которых проводятся аресты подозреваемых в причастности к Ф.Гюлену, периодически проводятся в Турции с 2016 года, отмечает "Анадолу".
В Анкаре обвиняют в организации путча оппозиционного богослова Ф.Гюлена, проживающего в США. Со своей стороны Ф.Гюлен отрицает причастность к попытке переворота.
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