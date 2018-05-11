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Дальнее зарубежье 11.05.2018 11:02

На острове Ява из-за извержения вулкана проводят эвакуацию жителей

На острове Ява произошло извержение самого активного вулкана Индонезии, Мерапи, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Вулкан выбросил столб пепла на высоту в 5,5 км. Пресс-секретарь индонезийского управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что извержение началось неожиданно для вулканологов.

Местные власти попросили людей, приживающих в радиусе 5 км от кратера вулкана, покинуть свои дома. Сообщения о жертвах не поступали.

Местные СМИ сообщают, что после выброса столба пепла был временно закрыт международный аэропорт Адисутжипто, прилегающий к городу Джокьякарта.

В результате последнего крупного извержения вулкана Мерапи в 2010 году погибли 347 человек.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЯВА, ВУЛКАН, ИЗВЕРЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]