На острове Ява из-за извержения вулкана проводят эвакуацию жителей

На острове Ява произошло извержение самого активного вулкана Индонезии, Мерапи, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Вулкан выбросил столб пепла на высоту в 5,5 км. Пресс-секретарь индонезийского управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что извержение началось неожиданно для вулканологов.

Местные власти попросили людей, приживающих в радиусе 5 км от кратера вулкана, покинуть свои дома. Сообщения о жертвах не поступали.

Местные СМИ сообщают, что после выброса столба пепла был временно закрыт международный аэропорт Адисутжипто, прилегающий к городу Джокьякарта.

В результате последнего крупного извержения вулкана Мерапи в 2010 году погибли 347 человек.