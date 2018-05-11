BP презентовала книгу, посвященную создателям АДР

Компания BP в пятницу презентовала азербайджанской общественности книгу "Создатели Республики", посвященную 100-летию со дня создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР), передает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Как сообщил вице-президент по связям, иностранным делам и стратегии BP по региону Азербайджан, Грузия и Турция Бахтияр Асланбейли, книга посвящена памяти 59 личностей - создателей АДР.

"АДР, просуществовавшая всего 23 месяца, из страны, находящейся под гнетом, превратилась в первую на Востоке демократическую республику и стала национальной гордостью азербайджанского народа. Вклад создателей АДР в историю народа незаменим, поэтому BP гордится поддержкой, оказанной изданию и презентации этой книги",- сказал Б.Асланбейли.

Книга включает результаты долгих исследований, проведенных в архивах Азербайджана, Грузии, Турции, России, Германии и Польши. В книге указаны исторические факты, данные и события из жизни 59 создателей АДР, а также и об их трагически оборвавшейся короткой деятельности в качестве руководителей правительства и государства.

Автором книги является известный ученый историк Насиман Ягублу.

Компания BP также выступила спонсором фильма "Последнее заседание", посвященного последнему дню существования АДР и ее трагическому падению.

Н.Аббасова