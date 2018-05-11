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СНГ 11.05.2018 11:16

Президент Киргизии примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Сочи

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 14 мая в Сочи примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

По словам собеседника агентства, в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета будут обсуждаться актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, а также вопросы международного сотрудничества и дальнейшей интеграции на евразийском пространстве.

"На заседании Евразийской экономической комиссией будет представлен Доклад "Кыргызская Республика: два года в Евразийском экономическом союзе. Первые результаты", где будут отражены основные итоги деятельности республики за два года в рамках Союза", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе также сообщили, что в рамках участия в саммите Евразийского экономического союза С.Жээнбекова рассчитывает на двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

С.Жээнбеков хотел бы обсудить весь спектр двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также продвижение интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве, добавил собеседник агентства.

В Евразийский экономический союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Киргизия вошла в состав регионального объединения в августе 2015 года.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СОВЕТ, СОЧИ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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