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СНГ 11.05.2018 11:32

Глава МИД Узбекистана обсудил с послом США повестку предстоящей встречи Мирзиеева с Трампом

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов обсудил с послом США Памелой Леорой Спартлен предстоящую встречу лидеров Узбекистана и США, сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

"На встрече обсуждены вопросы повестки дня предстоящей узбекско-американской встречи на высшем уровне и практические аспекты программы визита официальной делегации Узбекистана в США", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по приглашению президента США Дональда Трампа 15-17 мая посетит США с первым официальным визитом.

По данным пресс-службы главы государства, в ходе предстоящих переговоров на высшем уровне планируется обсудить состояние и перспективы узбекско-американского сотрудничества, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Ожидается, что президент Узбекистана также проведет в Вашингтоне двусторонние встречи в Конгрессе, министерстве обороны и государственном департаменте США, а также во Всемирном банке.

По итогам официального визита планируется принять Совместное заявление президентов "Узбекистан и Соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства". Кроме того, будет подписан пакет документов, предусматривающий дальнейшее укрепление двусторонних отношений в разных областях.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, США, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]