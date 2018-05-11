Глава МИД Узбекистана обсудил с послом США повестку предстоящей встречи Мирзиеева с Трампом

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов обсудил с послом США Памелой Леорой Спартлен предстоящую встречу лидеров Узбекистана и США, сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
"На встрече обсуждены вопросы повестки дня предстоящей узбекско-американской встречи на высшем уровне и практические аспекты программы визита официальной делегации Узбекистана в США", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по приглашению президента США Дональда Трампа 15-17 мая посетит США с первым официальным визитом.
По данным пресс-службы главы государства, в ходе предстоящих переговоров на высшем уровне планируется обсудить состояние и перспективы узбекско-американского сотрудничества, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.
Ожидается, что президент Узбекистана также проведет в Вашингтоне двусторонние встречи в Конгрессе, министерстве обороны и государственном департаменте США, а также во Всемирном банке.
По итогам официального визита планируется принять Совместное заявление президентов "Узбекистан и Соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства". Кроме того, будет подписан пакет документов, предусматривающий дальнейшее укрепление двусторонних отношений в разных областях.
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