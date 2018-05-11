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Регион 11.05.2018 12:03

Правительство Армении дало добро на создание военно-технического НИИ

Правительство Армении на заседании в пятницу приняло решение создать военно-технический научно-исследовательский институт.

Проект решения представил замминистра обороны, председатель государственного военно-промышленного комитета Армении Давид Пахчанян.

По его словам, институт станет "мозговым центром" военно-промышленного комплекса Армении.

НИИ также создаст основы для выхода армянской военной продукции на внешние рынки.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ВПК, ИНСТИТУТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]