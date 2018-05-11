Правительство Армении дало добро на создание военно-технического НИИ

Правительство Армении на заседании в пятницу приняло решение создать военно-технический научно-исследовательский институт.

Проект решения представил замминистра обороны, председатель государственного военно-промышленного комитета Армении Давид Пахчанян.

По его словам, институт станет "мозговым центром" военно-промышленного комплекса Армении.

НИИ также создаст основы для выхода армянской военной продукции на внешние рынки.